Görüntülerde çiçeği fark eden kadının bir süre kaktüsü inceledikten sonra bir parça kopardığı gözüküyor. Ardından bölgeden uzaklaşan kadın 10 dakika sonra yeniden mağazanın önüne gelerek kaktüsü alıp dükkanın önünden ayrılıyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova'da çiçek hırsızı kameralara yakalandı - Son Dakika

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