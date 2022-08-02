Yalova'da çiçek hırsızı kameralara yakalandı - Son Dakika
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Yalova'da çiçek hırsızı kameralara yakalandı

02.08.2022 12:17
Yalova'da çiçek hırsızı kameralara yakalandı

Yalova'da bir kadının giyim mağazasının önünde bulunan çiçeği çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yalova'da bir kadının giyim mağazasının önünde bulunan çiçeği çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Huzur Sokak'ta bulunan giyim dükkanı sahibi iş yerini kapattı. Ertesi sabah işe gelen işletmeci dükkanın önünde 2 yıldır saksı içinde bulunan kaktüsünü göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. İşletmeci incelemesinde çiçeğini bir kadının çaldığını gördü. Duruma tepki gösteren mağaza sahibi yaşanan durumu sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde çiçeği fark eden kadının bir süre kaktüsü inceledikten sonra bir parça kopardığı gözüküyor. Ardından bölgeden uzaklaşan kadın 10 dakika sonra yeniden mağazanın önüne gelerek kaktüsü alıp dükkanın önünden ayrılıyor. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da çiçek hırsızı kameralara yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da çiçek hırsızı kameralara yakalandı - Son Dakika
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