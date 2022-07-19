Şüpheli N.Ş.'nin daha önce 2 kez daha ATM'lere çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM'yi kullanılmaz hale getirmişti. Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2'nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı. Rehabilitasyon merkezden çıkan N.Ş.'nin hedefinde yine ATM'ler vardı. Şahıs ATM'lere 3'üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu.

Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM 'lere çekiçle saldırdı. Tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı.

3'üncü kez ATM'leri çekiçle paramparça etti

Kaynak: İHA

Yalova, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.