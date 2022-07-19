Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı - Son Dakika
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Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı

19.07.2022 20:15

Yalova'nın Altınova ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs çekiçle 8 farklı ATM'yi kullanılamaz hale getirdi. Şahsın aynı vukuatı üçüncü kez işlediği öğrenilirken, bir kez daha gözaltına alındı.

Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM'lere çekiçle saldırdı. Tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı.

ATM'LERE 3'ÜNCÜ SALDIRISI

Şüpheli N.Ş.'nin daha önce 2 kez daha ATM'lere çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM'yi kullanılmaz hale getirmişti. Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2'nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı. Rehabilitasyon merkezden çıkan N.Ş.'nin hedefinde yine ATM'ler vardı. Şahıs ATM'lere 3'üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu.

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Kaynak: İHA

Yalova, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı - Son Dakika
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