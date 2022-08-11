Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti

11.08.2022 15:12
Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yalova'da bir tersanede bakım ve onarım yapılacak dev platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Yalova'da bir tersanede bakım ve onarım yapılacak dev platform, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Hollanda'nın Vlissingen Limanı'ndan yola çıkan ve Gemak Altınova Tersanesi'ne giden, 132 metre boyunda ve 65 metre yüksekliğindeki 15 bin 966 grostonluk Danimarka bayraklı "Sea İnstaller" isimli platform, güneyden boğaza girdi.

Yaklaşık 2 saatte Çanakkale önlerine ulaşan platformun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Marmara Denizi'ne seyrini sürdüren platforma güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-5" ve "Kurtarma-15" römorkörleri eşlik etti.

YORUMLAR
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Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: AA

Gemak Altınova Tersanesi, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da bakıma alınacak dev platform Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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