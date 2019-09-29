Son Dakika Haberleri: Yalova'da bisiklet hırsızlığı
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Yalova'da bisiklet hırsızlığı

32 dakika önce

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde değişik adreslerden bisiklet çalan hırsızlar, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ısrarlı takibi sonrasında yakalandı.

Yalova'da bisiklet hırsızlığı, System.String[]

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde değişik adreslerden bisiklet çalan hırsızlar, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ısrarlı takibi sonrasında yakalandı.


Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki değişik adreslerden bisiklet hırsızlığı gerçekleştirilmesi üzerine harekete geçen polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Bu görüntülerden hırsızların eşkalini tespit eden polis hırsızlık şüphelileri Y.A., S.S.Ç., C.A. ve K.A.'yı düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahısların çaldıkları bisikletleri sattıklarının öğrenilmesi üzerine çalıntı malları satın alan Y.T. ile yabancı uyruklu R.G. ve H.A. da gözaltına alındı. Şahısların verdikleri adreste arama yapan Çiftlikköy polisi çalıntı bisikletleri ele geçirdi. Bisikletler sahiplerine teslim edilirken, olayın sanıkları tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildiler. - YALOVA

Emniyet Müdürlüğü, Çiftlikköy, Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:37 Kaynak: İHA
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