Yalova'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 200 sülün salındı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 200 sülün salındı

02.09.2022 16:48
Yalova'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 200 sülün salındı

Yalova'da biyoçeşitliliğin artırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından doğaya 200 sülün bırakıldı.

Yalova'da biyoçeşitliliğin artırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından doğaya 200 sülün bırakıldı.

DKMP Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce kentte biyoçeşitliliğin artması, yaban hayatının korunması, yaşam ortamlarının geliştirilmesi amacıyla sülün salımı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Av ve yaban hayatının sürdürülebilir yönetimi için toplumun bilinçlendirilmesi ve yaban hayatı kaynaklarına en yakın mesafede bulunan kırsal köy ve mahallede yaşayan vatandaşlarla bir bağ kurabilmesi amacıyla, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2022 yılı salım programında Yalova ili için 200 sülün tahsis edilmiş olup, 10 köye Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğümüzce 200 sülünün salımı yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR
500
Yalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladı Yalova'da kurulan midye çiftliklerinde hasat başladı Kayseri'de yaralı bulunan yaban tavşanı tedaviye alındı Kayseri'de yaralı bulunan yaban tavşanı tedaviye alındı
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 200 sülün salındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:24:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 200 sülün salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement