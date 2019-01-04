Yalova'da Borç Kavgası 1 Yaralı
52 dakika önce
Yalova'da borç kavgası 1 yaralıYalova'da borç-alacak yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, E.T., inşaat firması sahibi Y.S.'yi ayaklarından tabancayla vurdu.
Yalova
'da borç kavgası 1 yaralı
Yalova'da borç-alacak yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, E.T., inşaat firması sahibi Y.S.'yi ayaklarından tabancayla vurdu. Y.S. çevredekiler tarafından özel hastaneye götürülürken, E.T. ise polise giderek teslim oldu.
Olay, merkez Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi
'ndeki inşaat firmasında meydana geldi. Aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu iddia edilen firma sahibi Y.S. ile E.T. tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, E.T., firma sahibi Y.S.'yi tabancayla ayaklarında vurdu. Yaralanan Y.S., çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Y.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. E.T. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:19 Kaynak: DHA
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