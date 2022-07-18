Yalova'da bottan denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da bottan denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

18.07.2022 17:16

- Yalova'da bottan denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında bottan denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

- Yalova'da bottan denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında bottan denize düşen kılavuz kaptan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy gemi demirleme sahasında Alhena adlı gemiye yanaştığı sırada Yalova Pilot 2 isimli botta bulunan kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim, dengesini kaybederek denize düştü. Yalova Deniz Polisi olay yerine giderek şahsı bota alarak karaya çıkardı. İlk müdahale deniz polisi tarafından yapılırken Kıribrahim, 112 acil servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kıribrahim, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500
Pakistan'da içinde 70 kişinin olduğu bot alabora oldu: 19 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da içinde 70 kişinin olduğu bot alabora oldu: 19 kişi hayatını kaybetti Video: Meksika'daki Helikopter Kazasında 14 Deniz Piyadesi Hayatını Kaybetti Video: Meksika'daki Helikopter Kazasında 14 Deniz Piyadesi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da bottan denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:28 Destici'den bomba "asgari ücret" sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
17:10 Erdoğan, KYK faizlerinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
17:04 Artvin'de düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde sıra dışı görüntüler! Güreş sırasında hakemin yere serilmesi görenleri şaşkına uğrattı
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 17:56:05. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da bottan denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement