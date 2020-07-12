Yalova'da bu mahalleye giriş parayla - Son Dakika

Yalova'da bu mahalleye giriş parayla

YALOVA'da Kaytazdere beldesindeki Saralkent Mahallesi'nin girişinde vatandaşlardan ücret talep edilmeye başlandı.

YALOVA'da Kaytazdere beldesindeki Saralkent Mahallesi'nin girişinde vatandaşlardan ücret talep edilmeye başlandı. Belediye yetkilisi, plaja gitmek isteyenleri mecburen geçtiği mahallenin girişinde alınan ücretlerin hijyen malzemeleri ve sahil temizliğinde kullanılacağını açıkladı.

Yalova'nın Altınova ilçesi Kaytazdere beldesinde tepki çeken bir uygulama hayata geçirildi. Kum plajı ile tatilcilerin tercih ettiği bir belde olan Kaytazdere'nin sahil bölgesine girişte vatandaşlardan 5 TL ücret talep edilmeye başlandı. Plajın başlangıç noktası yerine, plaja yaklaşık 500 metre mesafedeki mahallenin girişinde başlayan uygulama, özellikle bölge halkı ve mahalleye girmek isteyen vatandaşlar tarafından tepki topladı. Zabıta ekipleri tarafından, mahalle girişinde vatandaşların tek tek ateşleri ölçülürken, mahalle girişine asılan panoda da ücretlerin hijyen malzemesi ve sahil temizliğinde kullanılacağı belirtildi.

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Kaytazdere Belediye Başkan Yardımcısı Feyzullah Karaarslan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada daha Saralkent Mahallesi'nde önceden girişte bir ücret alınmadığını, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında encümen tarafından böyle bir karar alındığını dile getirdi.

Karaarslan açıklamasında, "Sembolik olarak bir ücret alarak içerideki yoğunluğu kontrol altına alacağız, yolları da düzenli olarak kapattık. Sadece hafta sonuna özel olarak bunu yaptık. Buradaki amacımızda; alınan ücretlerle temizlik ve hijyen malzemeleri alacak ve alınan parayı vatandaşa hizmet olarak sunacağız. Buraya gelen vatandaşlar arasında akraba ziyaretine gelenlerden ve burada oturanlardan bu ücreti talep etmiyoruz. Sadece plaj kullanımı ile alakalı olarak bu ücret talep ediliyor" dedi.

Kaytazdere Beldesi Saralkent Mahallesi sakinlerinden Erdal Üzmen ise, "Saralkent Mahallesi, devletin açık olan bir alanı ve mahallesidir. Şu anda buraya giriş yapmak parayla" diye serzenişte bulundu.


Kaytazdere, Altınova, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:46 Kaynak: DHA

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