Yalova'da büyük fuhuş operasyonu: 50 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da büyük fuhuş operasyonu: 50 gözaltı - Son Dakika

Yalova'da büyük fuhuş operasyonu: 50 gözaltı

8 saat önce

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da büyük fuhuş operasyonu: 50 gözaltı, System.String[]

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ile Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal ilçelerinde 5 otel ve 14 evde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçuyla ilgili 22 kişi ve fuhuş yaptığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.


İkametlerde yapılan aramalarda 1 adet 7.65 tabanca bu tabancaya ait 41 adet 7.65 mm fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.


Operasyonda yakalanan 28 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - YALOVA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:47 Kaynak: İHA
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