Son dakika haberleri: Çarşı ortasında silahlı çatışma kamerada - Son Dakika

Çarşı ortasında silahlı çatışma kamerada

Çarşı ortasında iki grubun dakikalarca süren silahlı çatışması kameralara böyle yansıdı

YALOVA - Yalova'da çarşı ortasında silahlı iki grup arasında yaşanan çatışma kameralara böyle yansıdı. Dakikalarca süren çatışma sırasında taraflar birbirine defalarca ateş etti. Vatandaşların panik içerisinde kaçıştığı olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12: 00 sularında Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan Eyüboğlu İş Merkezi'nin birinci katında bulunan matbaa dükkanına gelen kimliği belirsiz iki kişi iş yerine ateş etmeye başladı. İş yeri sahiplerinin de tabanca ile karşılık vermesi sonrası karşılıklı çatışma çıktı. Dakikalarca süren çatışmada taraflar birbirlerine defalarca ateş etti. Çevredeki vatandaşlar panik halinde açık olan iş yerlerine sığındı. Çevredeki bir çok iş yerinin camına isabet eden mermiler sebebiyle zarar gördü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken Texas'ı andıran silahlı çatışma görüntüleri saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli şahıslar olay sonrası kaçarken polis tahkikat başlattı.