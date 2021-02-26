Yalova'da cep telefonlarına gelen mesajla dolandırılan iki kişi suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Yalova'da cep telefonlarına gelen mesajla dolandırılan iki kişi suç duyurusunda bulundu

26.02.2021 11:59
Yalova'da cep telefonlarına gelen mesajla dolandırılan iki kişi suç duyurusunda bulundu, System.String[]

Yalova'da iki kişi, cep telefonlarına gelen mesajı açmalarının ardından banka hesaplarından para çekilerek ve kredi kartlarıyla harcama yapılarak dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yalova'da iki kişi, cep telefonlarına gelen mesajı açmalarının ardından banka hesaplarından para çekilerek ve kredi kartlarıyla harcama yapılarak dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Türkiye genelinde çeşitli yöntemlerle binlerce kişinin banka hesaplarına ulaşan dolandırıcılar, 66 yaşındaki emekli Bekir Çakmak ve 46 yaşındaki esnaf Ercüment Tunçöz'ü de dolandırdı.

Cep telefonlarına gelen mesajla ve güncelleme yöntemiyle dolandırılan mağdurlar, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılık mağdurlarından Tunçöz, yaptığı açıklamada, cep telefonuna gelen güncelleme mesajını açtığını belirterek, kredi kartıyla 24 bin lira harcama gerçekleştirildiğini öğrendiğini söyledi.

Mesajı açmasının ardından cep telefonunun donduğunu, cihazı tamircide aktif hale getirttikten sonra aranması üzerine bankaya gittiğini kaydeden Tunçöz, "Banka, bana yapılan işlemlerin dokümanını verdi. Ben de bunu alıp savcılığa suç duyurusunda bulunmak için geldim. Harcamaların hepsi yurt dışı, Ankara ve İstanbul'dan yapılmış. Bu tür mağdurlar çok fazla var. Hesabımın olduğu diğer bir banka da beni arayıp bloke koyduklarını söyledi. Telefonda virüs olduğunu söylediler yani diğer banka, hesaba girişi engelledi." şeklinde konuştu.

Bekir Çakmak da telefonuna gelen mesajı açmasının ardından daha önce kendisine tanımlanan ön onaylı 53 bin 500 liralık kredinin çekilerek yurt dışındaki hesaplara aktarıldığını anlattı.

Hemen bankaya giderek duruma itiraz ettiğini söyleyen Çakmak, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

"Bu, nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor"

İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti üyesi avukat Aynur Tepe de son zamanlarda bu tür sanal dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığını söyledi.

Sanal dolandırıcılıklar konusunda uyarılarda bulunan Tepe, kaynağı bilinmeyen, emin olunmayan hiçbir mesajın dikkate alınmamasını ve gönderilen linklere dokunulmaması gerektiğini belirtti.

Tepe, dolandırıcılıklarla ilgili şu uyarılarda bulundu:

"Pandemi nedeniyle artan internet alışverişleri güvenli sitelerden yapılmalı. Kredi kartı ve internetten yapılan işlemlerde de dolandırıcılık sayısı her geçen gün artmakta. Rızası dışında hesabından para çekilmesi veya kredi kartının kullanılması durumunda vatandaş, durumu önce önlem alınması için bankaya bildirmeli. Zararını ispatlayabilmesi açısından bu durum önem arz etmekte. Ardından hemen en yakın karakola, jandarmaya veya cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalı. Bu, nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor.

Zararını karşılayabilmek için bankaya dolandırıcılıkla alakasının olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Yasal süreç de bu şekilde başlamış olacak. Zarar 11 bin liranın altında ise bulundukları ildeki hakem kurullarına da başvurabilirler."

Dolandırıcılık, Yalova, Kredi, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da cep telefonlarına gelen mesajla dolandırılan iki kişi suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fiyatı bir türlü düşmeyen ayçiçek yağında bu kez de gramajlar azaldı Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor Ormanda çukur kazan definecilerin, oksijensiz kalmamak için kurdukları boru düzeneği pes dedirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak "Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence
Çağla Altunkaya, kendisinden 30 yaş büyük sevgilisi Acun Ilıcalı ile yeni pozunu paylaştı Çağla Altunkaya, kendisinden 30 yaş büyük sevgilisi Acun Ilıcalı ile yeni pozunu paylaştı         
11:53
Siyasi kutuplaşmanın sokağa yansıması! Röportaj esnasında tekmeler yumruklar havada uçuştu Siyasi kutuplaşmanın sokağa yansıması! Röportaj esnasında tekmeler yumruklar havada uçuştu         
11:37
Nijerya'da silahlı kişilerin okula düzenlediği saldırıda yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı Nijerya'da silahlı kişilerin okula düzenlediği saldırıda yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı         
11:33
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı         
11:01
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış         
10:53
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar         
10:09
Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı         
09:54
Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi         
09:36
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 12:08:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da cep telefonlarına gelen mesajla dolandırılan iki kişi suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei