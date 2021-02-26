Yalova'da cep telefonlarına gelen mesajla dolandırılan iki kişi suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Yalova'da iki kişi, cep telefonlarına gelen mesajı açmalarının ardından banka hesaplarından para çekilerek ve kredi kartlarıyla harcama yapılarak dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Türkiye genelinde çeşitli yöntemlerle binlerce kişinin banka hesaplarına ulaşan dolandırıcılar, 66 yaşındaki emekli Bekir Çakmak ve 46 yaşındaki esnaf Ercüment Tunçöz'ü de dolandırdı.

Cep telefonlarına gelen mesajla ve güncelleme yöntemiyle dolandırılan mağdurlar, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılık mağdurlarından Tunçöz, yaptığı açıklamada, cep telefonuna gelen güncelleme mesajını açtığını belirterek, kredi kartıyla 24 bin lira harcama gerçekleştirildiğini öğrendiğini söyledi.

Mesajı açmasının ardından cep telefonunun donduğunu, cihazı tamircide aktif hale getirttikten sonra aranması üzerine bankaya gittiğini kaydeden Tunçöz, "Banka, bana yapılan işlemlerin dokümanını verdi. Ben de bunu alıp savcılığa suç duyurusunda bulunmak için geldim. Harcamaların hepsi yurt dışı, Ankara ve İstanbul'dan yapılmış. Bu tür mağdurlar çok fazla var. Hesabımın olduğu diğer bir banka da beni arayıp bloke koyduklarını söyledi. Telefonda virüs olduğunu söylediler yani diğer banka, hesaba girişi engelledi." şeklinde konuştu.

Bekir Çakmak da telefonuna gelen mesajı açmasının ardından daha önce kendisine tanımlanan ön onaylı 53 bin 500 liralık kredinin çekilerek yurt dışındaki hesaplara aktarıldığını anlattı.

Hemen bankaya giderek duruma itiraz ettiğini söyleyen Çakmak, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

"Bu, nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor"

İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti üyesi avukat Aynur Tepe de son zamanlarda bu tür sanal dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığını söyledi.

Sanal dolandırıcılıklar konusunda uyarılarda bulunan Tepe, kaynağı bilinmeyen, emin olunmayan hiçbir mesajın dikkate alınmamasını ve gönderilen linklere dokunulmaması gerektiğini belirtti.

Tepe, dolandırıcılıklarla ilgili şu uyarılarda bulundu:

"Pandemi nedeniyle artan internet alışverişleri güvenli sitelerden yapılmalı. Kredi kartı ve internetten yapılan işlemlerde de dolandırıcılık sayısı her geçen gün artmakta. Rızası dışında hesabından para çekilmesi veya kredi kartının kullanılması durumunda vatandaş, durumu önce önlem alınması için bankaya bildirmeli. Zararını ispatlayabilmesi açısından bu durum önem arz etmekte. Ardından hemen en yakın karakola, jandarmaya veya cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalı. Bu, nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor.

Zararını karşılayabilmek için bankaya dolandırıcılıkla alakasının olmadığını kanıtlaması gerekiyor. Yasal süreç de bu şekilde başlamış olacak. Zarar 11 bin liranın altında ise bulundukları ildeki hakem kurullarına da başvurabilirler."