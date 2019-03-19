Yalova'da Çeşmelere Zarar Verdiler
1 saat önce
Yalova Şehir Mezarlığı'nda bulunan hayratların muslukları kimliği belirsiz kişiler tarafından yerlerinden sökülerek çalındı.
Yalova
Şehir Mezarlığı'nda bulunan hayratların muslukları kimliği belirsiz kişiler tarafından yerlerinden sökülerek çalındı.
Hyırsever vatandaşlar ve Yalova Belediyesi
tarafından yaptırılan yaklaşık 35 çeşmenin musluklarının çalınmasının dışında hayratlar tahrip edildi. Üzerlerinde bulunan yazılar da yerlerinden söküldü. Yaklaşık 35 musluk çalındı. Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri çalınan muslukların yerine yenilerini monte ederek, tahrip edilen hayratları onarmaya başladı. Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri, "Gece saatlerinde bu olaylar yaşandığı için tonlarca su boşa aktı. Sabah
yapmış olduğumuz denetimler ve vatandaşlarımızın ikazıyla suları kestik, ama bu zamana kadar akan su maalesef israf oldu. Kısa sürede yaşanan bu mağduriyetin önüne geçtik. Şimdi hayratlara yeni musluklar takıyoruz ve onarımlarını yapıyoruz" dediler. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:15 Kaynak: İHA
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