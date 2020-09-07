Yalova'da CHP'den kopma - Son Dakika

Yalova'da CHP'den kopma

Yalova Belediye Meclisi üyesi Yavuz Bingöl ve Çınarcık Belediye Meclisi üyesi Ali Parmak, MHP'ye iltihak etti.

Yalova'da CHP'den kopma, System.String[]

Yalova Belediye Meclisi üyesi Yavuz Bingöl ve Çınarcık Belediye Meclisi üyesi Ali Parmak, MHP'ye iltihak etti. MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz ise, "Bu geçiş onun için sadece bir parti değiştirme meselesi değil, gönül birlikteliğimizin de bir sembolüdür" dedi.

CHP'den istifa eden Yalova Belediye Meclis Üyesi Yavuz Bingöl ve bağımsız Çınarcık Belediye Meclis üyesi Ali Parmak MHP saflarına geçti. Kalabalık bir grubun katıldığı iltihak töreninde konuşan MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, ise bu geçişi iyi okumak gerektiğini dile getirdi. Bunu sadece parti değiştirme meselesi olarak düşünenlerin işin manasını anlayamayacağını vurgulayan Öz, "Geçtiğimiz günlerde Malazgirt zaferinin 949. yılı kutlamalarında, 'Milli devlet, güçlü Türkiye' vurgusu yapılmıştı. Kızıl elma ve Turan yolunda atılan adımlar bir daha perçinlenmiştir. Türk Birliği Devletleri adı altında toplantılar yapılıp, bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından bütün dünyaya deklare edilmiştir. Bu yolda emeği geçen, bu yola hayatını adamış başta başbuğ Alparslan Türkeş'e, bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımız sunarım. Yavuz Bingöl kardeşimizin MHP'ye geçişi hakkında sosyal medyada bazı spekülasyonlar yapılıyor. Yavuz Bingöl kardeşimizin CHP'den MHP'ye geçişini iyi okumak lazım. Buna sadece parti değiştirmek olarak bakarsanız, bu geçişin manasını anlayamazsınız. Bu kutlu yürüyüş, yüzlerce yıl önce Hoca Ahmet Yesevi hazretleri tarafından Horosan'dan başlamıştır. Hacı Bektaş Hünkar Veli'nin kabri başında dua ile taçlanmış, Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılınmış, büyük önder Mustafa Kemal'in kabrinde Fatihalar okunmuş, başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrinde dualar okunmuş, liderimiz Devlet Bahçeli Beyin hayır duaları alınmış ve Yalova Engelsiz Kafe'de cem edilmiştir. Bu geçiş onun için sadece bir parti değiştirme meselesi değildir. Gönül birlikteliğimizin de bir sembolüdür. Gönlümüzün kapıları bütün vatan sevdalılarına sonuna kadar açıktır. Hacı Bektaş Hünkar Veli'nin dediği gibi, 'Bir olalım, diri olalım, iri olalım' meselesidir. Sayın genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi, Yezid'in torunları unutmasın, her ülkücü bozkurdun yüreği ehl-i beytin zülfikarıdır" dedi.

MHP saflarında Yalova'ya daha iyi hizmet edeceğine inandığını vurgulayan Yalova Belediye Meclis üyesi Yavuz Bingöl ise, "CHP saflarında istediklerimizi gerçekleştirme fırsatımız olmadı. Yaşanan fikir ayrılığından dolayı da ayrılmam gerekti. Fikrimizi rahatça ifade edebileceğimiz, Yalova'ya fayda sağlayabileceğimiz bir yerde olmamız gerektiğine inandığımız için de MHP saflarına katıldık. Umarım geriye kalan görev süremiz içerisinde Yalova halkına faydalı çalışmalar yaparım diye düşünüyorum" diye konuştu.

Çınarcık Belediyesi bağımsız üyesi Ali Parmak ise, MHP saflarında olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Çınarcık ilçesinde MHP üyesi bir meclis üyesi olarak hizmet üretmek için var gücü ile çalışacağını vurgulayan Parmak ise, MHP'lileri selamladı.

Böylece Yalova Belediye Meclisi'nde MHP'li meclis üyesi sayısı 3'e çıkarken, MHP Çınarcık Belediye Meclisi'ndeki ilk üyesini kazanmış oldu. - YALOVA

Yavuz Bingöl, Çınarcık, Yalova, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalova'da CHP'den kopma - Son Dakika


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