Yalova'da chp'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptığı iddiası

YALOVA'da, Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ın, amcasının kızı Özlem Salman Günalp'i özel kalem müdürü, dayısının kızı Gülden Atik'i ise hukuk işleri müdürü yaptığı, şahsi harcamalarını belediye kasasından karşıladığı yönündeki iddialar üzerine başlayan tartışma büyüyor. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, "Atatürk'ün 'Benim kentim' dediği Yalova, güzel haberlerle gündeme geleceğine son zamanlarda maalesef belediyenin tutarsız harcamaları yüzünden sürekli problemlerle gündeme gelmekte" dedi. Belediye Başkanı Vefa Salman ise "Bu iddia edilen isimler, benim ne birinci derece ne ikinci derece akrabalarım, o isimler benim tarafımdan işe alınmış değiller, ben makam arabamı bıraktım ve eşimin arabasını kullanmaya başladım, benzini cebimden karşılıyorum" diye konuştu.

Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, iddialara göre 2014 yılındaki mahalli seçimlerinin ardından amcasının kızı Özlem Salman Günalp'i özel kalem müdürü, dayısının kızı Gülden Atik'i ise hukuk işleri müdürü yaptı. Diğer bir iddiaya göre Vefa Salman, şahsi harcamalarını Yalova Belediyesi'nin kasasından karşıladı. Bu iddiaların gündeme gelmesiyle, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

'BİRİNCİ DERECE DEĞİL, ÜÇÜNCÜ DERECE AKRABALARIM'

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP'li belediye başkanları üzerinden bir linç kampanyası yürütüldüğünü savunarak, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Başkan Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı kişi, kurum ve kuruluşlar, Yalova Belediyesi ve benimle ilgili bir takım mesnetsiz, doğrusu olmayan iddialar ortaya atarak, yalan haberle kamuoyunu yanıltmaya kalkıyor. Yalova, Vefa Salman'ı çok iyi tanıyor. Atılan çamurların üzerine yapışmadığını da çok yakından biliyor. Bu iddia edilen isimler, benim ne birinci derece ne ikinci derece akrabalarım, aynı isimler benim tarafımdan işe alınmış değiller. Hemen hemen hepsi devlet memuru. Dayımın kızı Gülden Atik, benden önce Yalova Belediyesi'ne girdi. Diğer adı geçen kişiler, ikinci derece akrabam bile değil. Üçüncü derece akrabalarım. Birisi üniversitede memur iken Yalova Belediyesi'ne girdi. Burada amaç yıpratmaksa valla bu pek tutmaz ve uymaz."

'BİRİNCİ DERECE AKRABAMIN ÇALIŞMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Gündeme gelen iddiaların çarptırıldığını söyleyen Salman, "Benim Yalova Belediyesi'nde ne oğlum ne kızım, ne gelinim, ne damadım, ne dayım, ne teyzem, ne halam, ne amcam çalışmıyor. Vefa Salman, Yalova Belediye Başkanı olduğu sürece, benim birinci derecede akrabamın, Yalova Belediyesi ve ona bağlı şirketlerinde çalışması mümkün değil, bulamazsınız. 2014'te kendine ait cep telefonu numarasını kullanan Vefa Salman, başka numara kullanmadı. O cep telefonunun parası bir kez bile Yalova Belediyesi'nin kasasından ödenmedi. Aylık 6 bin lira olan resmi makam aracımın kirasından dolayı, aracı geriye vererek eşimin üzerine kayıtlı aracı kullanmaya başladım. Kullanmaya başladığım günden beri, benzin parasını hep kendi cebimden ödedim. Yalova Belediyesi'nin kasasından ödenmemiştir. Allah'ın adaleti var. Vefa Salman, bu koltuğa Allah'ın adaleti ile oturmuştur. Allah bir gün gelir hepinizden hesabını sorar" diye konuştu.

'BELEDİYE, KİMSENİN EŞİNİN ARABASINA MUHTAÇ DEĞİLDİR'

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ise Yalova'nın, bu tür konularla gündeme gelmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti. Bağatar, "Maalesef Yalova Belediyesi ile ilgili haberleri üzüntü ile takip etmekteyiz. Atatürk'ün 'Benim Kentimdir' dediği Yalova güzel haberlerle gündeme geleceğine, son zamanlarda maalesef Yalova Belediyesi'nin tutarsız harcamaları yüzünden sürekli problemlerle gündeme gelmekte. Belediyenin bütçesi içerisine bakıyorsunuz en büyük harcamaları, başkanın en yakın akrabası olan özel kalemi yönetiyor. Özel kalemin yıllık harcama bütçesi yaklaşık 8 milyon TL. Son 5 yıldan bu yana baktığımızda, harcanan para yaklaşık 40-50 milyon TL'lere varıyor. Bu sadece özel kalemin harcaması. Sayın Belediye Başkanı Yenikapı'ya gitmiş kendi aracını sergiliyor ve diyor ki 'Ben şahsi otomobilimi kullanıyorum, belediyede makam aracımı kullanmıyorum' diyor. Ne kadar üzücü. Yalova halkı kendi vergilerini ödemekte, su parasını yatırmakta, belediyeye ait inşaat ruhsatı harcı ve her türlü masrafı belediyeye yatırmakta. Anca Yalova, belediye başkanının eşinin arabasına muhtaç durumdadır. Böyle olmaması gerekiyor, çünkü bizim belediyemiz hiç kimsenin eşinin arabasına muhtaç değildir. Vatandaşımız vergilerini veriyor, belediyenin bütçesi maalesef har vurup harman savrulduğu için ekonomi iyi yönetilmediği için belediye zor durumda" dedi

'BELEDİYE'NİN BORCU, 250 MİLYON LİRAYI AŞTI'

Bağatar, Yalova Belediyesi personel sayısının 3 kat oranında arttığını söyleyerek, "Bundan 5 sene önce, 40 milyon lira civarında borçla devraldıkları Yalova Belediyesi'nin şu anki borcu 250 milyon lirayı aştı. Bunun tek sebebi, iyi idare edilmemesi ve gereksiz masraflardır. Belediyede çalışan personel sayısı 5 sene önce 460-500 kişi civarındaydı. Şu anda bin 500 kişi çalışıyor. Fark 3 katı. Seçimlerde oy uğuruna belediye personelini şişirdiler. Olumlu olan her konuda AK Partili belediye meclis üyeleri, belediye başkanımızın yanındadır. Ama tasarruf konusunda biz ipleri elden bırakmıyoruz. Müdahale etme konusunda bizim belediye başkanlığına müdahale etmek gibi bir şansımız yok ama yanlış gördüğümüz konularda kendileriyle istişare ediyoruz" diye konuştu.