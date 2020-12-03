Yalova'da çiftçilere 10 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika

Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğünün İl Özel İdaresi destekli "Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında 79 çiftçiye 10 bin 50 Trabzon hurması ve ceviz fidanı dağıtıldı.

Müdürlük bahçesinde düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, proje kapsamında 34 çiftçiye 107 dekar meyve bahçesi tesis etmek üzere 5 bin 350 Trabzon hurması fidanı, 45 çiftçiye de 188 dekar meyve bahçesi tesis etmek üzere 4 bin 700 ceviz fidanı dağıtıldığını bildirdi.

Parıldar, 2017 yılında 13 çiftçi ve 42 dekar alanda başlatılan Trabzon hurması bahçesi projeleri fidan desteğinin 4 yılın sonunda 118 çiftçi ve 422 dekar alana ulaştığını belirterek, şöyle konuştu.

"Projemizin sonbahar etabında 34 çiftçimize 107 dekar alanda 5 bin 350 adet Trabzon hurması fidanı dağıtıyoruz. İlkbahar dönemi ile 2020 yılında Trabzon hurması projelerimiz 61 çiftçiye 185 dekar alanda 9 bin 250 adet fidana ulaştı. 2017 yılında 1044 dekar alanda yapılan Trabzon hurması üretimimiz desteklediğimiz alanlarla 1588 dekar alana çıkarak yüzde 50 artış sağladı. Trabzon hurması projeleri için İl Özel İdaremizden son 4 yılda toplam 394 bin lira kaynak aktarılmış, 422 dekar alanda bahçe tesis edilmiştir. Kurulan Trabzon hurması bahçeleri tam verime geçtiği 4'üncü, 5'inci yıllardan itibaren bugünkü değerle ilimiz ekonomisine yıllık yaklaşık 2,5-3 milyon lira gelir sağlayacaktır."

2018 yılında 11 çiftçi ve 50 dekar alanda başlattıkları ceviz bahçesi projeleri fidan desteğinin ise 3 yılın sonunda 121 çiftçi ve 502 dekar alana ulaştığını aktaran Parıldar, İl Özel İdaresinden son 4 yılda toplam 202 bin lira kaynak aktarıldığını sözlerine ekledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de Yalova'nın arazilerinin sınırlı ve bir o kadar da değerli olduğunu ifade etti.

Programa, encümen üyeleri Ali Çorbacı ve Resul Çiftçi, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Burhan Bitirgiç, Altınova İlçe Müdürü Mesut Ünal, Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı ve çiftçiler katıldı.