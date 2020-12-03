Yalova'da çiftçilere 10 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika

Yalova'da çiftçilere 10 bin fidan dağıtıldı

03.12.2020 13:47
Yalova'da çiftçilere 10 bin fidan dağıtıldı, System.String[]

Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğünün İl Özel İdaresi destekli "Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında 79 çiftçiye 10 bin 50 Trabzon hurması ve ceviz fidanı dağıtıldı.

Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğünün İl Özel İdaresi destekli "Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında 79 çiftçiye 10 bin 50 Trabzon hurması ve ceviz fidanı dağıtıldı.

Müdürlük bahçesinde düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, proje kapsamında 34 çiftçiye 107 dekar meyve bahçesi tesis etmek üzere 5 bin 350 Trabzon hurması fidanı, 45 çiftçiye de 188 dekar meyve bahçesi tesis etmek üzere 4 bin 700 ceviz fidanı dağıtıldığını bildirdi.

Parıldar, 2017 yılında 13 çiftçi ve 42 dekar alanda başlatılan Trabzon hurması bahçesi projeleri fidan desteğinin 4 yılın sonunda 118 çiftçi ve 422 dekar alana ulaştığını belirterek, şöyle konuştu.

"Projemizin sonbahar etabında 34 çiftçimize 107 dekar alanda 5 bin 350 adet Trabzon hurması fidanı dağıtıyoruz. İlkbahar dönemi ile 2020 yılında Trabzon hurması projelerimiz 61 çiftçiye 185 dekar alanda 9 bin 250 adet fidana ulaştı. 2017 yılında 1044 dekar alanda yapılan Trabzon hurması üretimimiz desteklediğimiz alanlarla 1588 dekar alana çıkarak yüzde 50 artış sağladı. Trabzon hurması projeleri için İl Özel İdaremizden son 4 yılda toplam 394 bin lira kaynak aktarılmış, 422 dekar alanda bahçe tesis edilmiştir. Kurulan Trabzon hurması bahçeleri tam verime geçtiği 4'üncü, 5'inci yıllardan itibaren bugünkü değerle ilimiz ekonomisine yıllık yaklaşık 2,5-3 milyon lira gelir sağlayacaktır."

2018 yılında 11 çiftçi ve 50 dekar alanda başlattıkları ceviz bahçesi projeleri fidan desteğinin ise 3 yılın sonunda 121 çiftçi ve 502 dekar alana ulaştığını aktaran Parıldar, İl Özel İdaresinden son 4 yılda toplam 202 bin lira kaynak aktarıldığını sözlerine ekledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de Yalova'nın arazilerinin sınırlı ve bir o kadar da değerli olduğunu ifade etti.

Programa, encümen üyeleri Ali Çorbacı ve Resul Çiftçi, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Burhan Bitirgiç, Altınova İlçe Müdürü Mesut Ünal, Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı ve çiftçiler katıldı.

Trabzon, Yalova, Ceviz, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da çiftçilere 10 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Gıda, petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon arttı "50 yaşımda yetim kaldım" diyen VJ Bülent Çarıkçı isyan etti: Herkes ölebilir Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı
Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı         
13:33
Davutoğlu'nun hükümeti eleştirdiği videoya dikkat çeken yorum: CHP'den iyi muhalefet yapıyor Davutoğlu'nun hükümeti eleştirdiği videoya dikkat çeken yorum: CHP'den iyi muhalefet yapıyor         
12:58
Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil         
12:24
Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi         
12:18
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 13:59:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da çiftçilere 10 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei