Yalova'da çiftçilere 60 bin biber fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Yalova'da çiftçilere 60 bin biber fidesi dağıtıldı

27.04.2021 14:13
Yalova'da çiftçilere 60 bin biber fidesi dağıtıldı, System.String[]

Yalova'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Yalova İli Örtü Altı Sebzeciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere 60 bin biber fidesi dağıtıldı.

Yalova'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Yalova İli Örtü Altı Sebzeciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere 60 bin biber fidesi dağıtıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl uygulanan "Çalı Fasulye ve Sürmeli Tatlı Sivri Biber Projesi"nin çiftçiler tarafından olumlu karşılanması üzerine 2021 yılında da proje sürüyor.

Yüzde 25'i çiftçi katkılı, yüzde 75'i de hibe destekli olmak üzere 11 köyden 54 çiftçiye "tatlı sivri sürmeli biber fidesi" teslim edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, geçen yıl 15 çiftçiye dağıtılan 30 bin fideden olumlu sonuçlar elde edildiğini bildirdi.

Projeyi bu yıl daha fazla çiftçiye ulaşmak için yaygınlaştırmak istediklerini aktaran Parıldar, şu ifadeleri kullandı:

"Dağıtımını yaptığımız sürmeli tatlı sivri biber, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz tarafından geliştirilmiş bir çeşit olup, verimli kalitesinden dolayı yaygınlaştırma amaçlı proje kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda 18 bin lira kaynak kullanılarak 60 bin fide üretimi gerçekleştirilmiştir. Proje süresince izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapılarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda ileriki yıllarda da proje uygulamalarına devam edilecektir. Dağıttığımız bu tohumların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Yalova, Çiftçi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yalova'da çiftçilere 60 bin biber fidesi dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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