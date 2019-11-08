Yalova'da çiftçilere çilek fidesi dağıtıldı

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyündeki çiftçilere 140 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yalova İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında İl Özel İdare Destekli 140 bin adet çilek fidesi Sermayecikli yetiştiricilere törenle dağıtıldı.



Vali Muammer Erol'un katıldığı törende konuşan Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, ilde 2018 yılında 227 dekar alandan 575 ton çilek üretildiğini, bunun 195 dekarının Sermayecik köyünde bulunduğunu söyledi.

İldeki çilek üretiminin yüzde 85'inin Sermayecik'te yetiştirildiğine dikkati çeken Parıldar, şöyle konuştu:

"2017 yılından itibaren bu yılki projelerimiz ile birlikte il genelinde Özel İdare'nin destekleri ile 78 dekar alanda çilek yetiştiriciliğine ilave alan kazandırdık. Bu miktar, ilimizdeki toplam alanların yüzde 35'ine karşılık gelmektedir. Bu çalışmalar ile potansiyeli olan köylerimizde yeni Sermayecik modelleri oluşturmayı hedefliyoruz. Sermayecik köyü bunun için örnek model olmuştur. Bu nedenle bugün 28 dekar alanda 140 bin adet fide dağıtarak Sermayecik köyündeki çilek üreticilerimizi de desteklemiş olacağız.

İlimizin üç büyük şehre yakın olması çilek üretiminde iyi bir pazar fırsatı doğurmaktadır. Bu fırsatları iyi değerlendirmek adına Sermayecik ve diğer köylerimizde çilek yetiştiriciliğini geliştirerek devam etmek arzusundayız. Tüm üreticilerimize bol verim ve yüksek kazanç diliyorum."

Konuşmaların ardından Vali Erol ve protokol üyeleri, çilek fidelerini dağıtarak çiftçilerle hayırlı olmasını diledi.

Fide dağıtım törenine, Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdare Sekreteri Selim Karahan, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Burhan Bitirgiç, Kivi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı, il genel meclisi üyeleri, şube müdürleri, teknik personeller ve çiftçiler katıldı.