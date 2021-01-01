Yalova'da çınarın gölgelediği küçük Osmanlı mescidi bir asırdır ayakta - Son Dakika

Yalova'da çınarın gölgelediği küçük Osmanlı mescidi bir asırdır ayakta

01.01.2021 11:01
Yalova'da çınarın gölgelediği küçük Osmanlı mescidi bir asırdır ayakta, System.String[]

Yalova'nın Altınova ilçesinde Osmanlı'nın son yıllarında inşa edilen Hacı Muratlar Mescidi, restorasyonla gelecek nesillere aktarılacak.

Yalova'nın Altınova ilçesinde Osmanlı'nın son yıllarında inşa edilen Hacı Muratlar Mescidi, restorasyonla gelecek nesillere aktarılacak.

Fevziye köyünde "Bağdadi" mimari tekniğiyle yapılan ve yanındaki çınarın gölgelediği asırlık mescidin restorasyonu için İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.

Çalışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi veren İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, " Türkiye'nin en küçük mescitlerinden biri olan Hacı Muratlar Mescidimiz 27 metrekare. Mescidimiz yaklaşık 100 yaşında ve yapısı büyük ölçüde korunmuş." dedi.

Mescidin önceden tescilli bir yapı olmadığını aktaran Soygüzel, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tarihi eser olarak tescillendiğini dile getirdi.

Restorasyonla ilgili ödeneği ayırdıklarını, ilerleyen günlerde ihaleye çıkılmasının ardından projenin hazırlanacağını ve çevre düzenlemesine geçileceğini belirten Soygüzel, şunları anlattı:

"Gerçekten çok küçük, özgün ve sevimli bir mescit. İnşallah 2021 yılı içinde mescidin restorasyonunu tamamlamayı öngörüyoruz. Yalova ve ülkemize bir tarihi eseri kazandırmış olacağız. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Projesiyle ilgili 60 bin lira ödenek ayırdık. Proje hazırlandıktan sonra da restorasyonun maliyetine göre ikinci bir ödenek ayırarak restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Mescit küçüklüğü nedeniyle maksimum 20 kişinin ibadet edebileceği bir yer. Şu anda da pandemi nedeniyle 5-6 kişi ancak ibadet yapabilir."

Fevziye Köyü Muhtarı Necmi Yüksel de bir asrı deviren mescidin, dedeleri tarafından eski mimari kullanılarak yaptırıldığını ifade etti.

Devletin mescidin restorasyonu için harekete geçmesinden memnuniyet duyduklarını kaydeden Yüksel, gelecek nesillere aktarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Eskiden dedemiz tahta merdivenle ağaca çıkar, ezanı öyle okurdu"

Köy sakinlerinden Serhat Erbakış ise atalarının önce 1864'te Kafkasya'dan Balkanlar'a geldiğini, 1878'deki Berlin Kongresi'nden sonra da buradan göçe zorlandıkları için Şam'a gittiklerini bildiklerini aktardı.

Şam'da birkaç yıl kalan atalarının, Yalova'ya gelip yerleştiklerini dile getiren Erbakış, "Babamın dedesi ve kardeşleri buraya yerleşiyorlar. Burada oturanların hepsi akraba. Hepimiz Hacı Murat'ın torunlarıyız. Buradaki mescit, Hacı Murat adına çocukları tarafından yaptırılıyor." ifadelerini kullandı.

Eskiye göre köyün nüfusunun azaldığını söyleyen Erbakış, "O zamanlarda 20-30 kişi ibadet ederdi. Salgın öncesinde de aynı anda 30'a yakın kişi ibadet yapabiliyordu. Şimdi ise çok daha az kişi ibadet ediyor. Mescidin yanındaki büyük ağaç eskiden minare olarak kullanılıyordu. Eskiden dedemiz tahta merdivenle ağaca çıkar, ezanı öyle okurdu. Restorasyon için merdiveni de söyledik, inşallah onu da yaparlar." diye konuştu.

Osmanlı, Türkiye, Mescit, Yalova, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yalova'da çınarın gölgelediği küçük Osmanlı mescidi bir asırdır ayakta - Son Dakika


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