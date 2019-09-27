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Yalova'da cinayet

1 saat önce

Yalova'da yaşayan İran uyruklu kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Yalova'da yaşayan İran uyruklu kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi Donanma Sokak'ta dini nikahla birlikte yaşayan İran uyruklu çift arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.M, A.A. tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet zanlısı A.A. suç aletiyle birlikte yakalandı.

Yalova, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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