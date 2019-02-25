Yalova'da Çöp Kamyonunun Haczedildiği İddiası

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, çöp kamyonunun haczedildiğini ileri sürdü.

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak, çöp kamyonunun haczedildiğini ileri sürdü.



Öztabak, Bağatar ile AK Parti Yalova İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Yalova Belediyesinin ilgili firmaya kira bedelini ödememesi nedeniyle çöp kamyonunun haczedildiğini savundu.



Çöp kamyonunun çöpleri toplayamadığı için kent merkezinde kötü bir manzara oluştuğunu ifade eden Öztabak, "Belediye'ye ait bir grup araç ücretlerin ödenememesi nedeni ile bağlama kararı çıkarılmasının ardından otoparktan dışarıya çıkarılamıyor. Hakkında bağlama kararı olan araçlar ise geçici çözüm ve günü kurtarmak adına plakası kapatılarak, gizlenerek işlem yapılmasından kaçırılıyor. Durumun devam etmesi halinde yakında kent merkezindeki çöplerin toplanamayacak olması nedeniyle ortaya çıkacak sağlık tehditleri ile maalesef karşı karşıya kalacağız." ifadesini kullandı.



Söz konusu durumun fotoğraflarını paylaşan Öztabak, yer altı çöplerinin, üzerinde vinç platformu olan tek bir araçla boşaltabildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu araç da şu anda bağlanmış vaziyette otoparkta duruyor. Yaklaşık bir haftadır da hakkında haciz kararı verilmiş ancak plakaları gizlenen araçlar ile durum kapatılmaya çalışılıyor. Bu durum özellikle yer altı çöp konteynerlerine kafasını sokarak üstteki çöpleri alan personelin sağlığını tehdit eder hale geldi."



Bağatar ise belediye yönetiminin görevini yerine getiremediğine dikkati çekerek, "Söylediği projelerin hiçbirini gerçekleştiremediği gibi milletin vergisini hizmete dönüştürmek yerine aksine 250 milyon liraya yaklaşan bir borca dönüştürdü. Belediye personelinin maaşları da ödenememe noktasına doğru gidiyor. Belediyede hemen her gün haciz işlemi gerçekleştiriliyor. Bu hacizler aslında belediyenin araçlarından çok, Yalova'mızın geleceğine ipotek konulması anlamını taşıyor." diye konuştu.

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