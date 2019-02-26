Son Dakika Haberleri: Yalova'da Çöp Kamyonunun Haczedildiği İddiası

Yalova'da Çöp Kamyonunun Haczedildiği İddiası

48 dakika önce

CHP'li Yalova Belediye Meclisi Üyesi Halit Güleç, çöp kamyonunun haczedildiği iddialarına yanıt verdi.

Yalova'da Çöp Kamyonunun Haczedildiği İddiası, System.String[]
CHP'li Yalova Belediye Meclisi Üyesi Halit Güleç, çöp kamyonunun haczedildiği iddialarına yanıt verdi.

Güleç, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak'ın iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Daha önce, aykırı durumların tespit edilmesinin ardından yüklenici firmaya uyarı yapıldığını belirten Güleç, şunları kaydetti:

"İhtarnamede, araçların eksikliklerinin yanı sıra icra borçları nedeniyle araçların trafikten men edilmeye başlandığı, sözleşmeye uyulmadığı takdirde sözleşmenin feshedileceği kendilerine tebliğ edilmiştir. İhalenin feshedilmesi için yasal sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Araçların bağlanması olayı firmanın kendi ticari işleriyle, ekonomisiyle ilgidir ve belediyemizle hiçbir ilgisi yoktur. Dolayısıyla eline fotoğraflar alarak Yalova Belediyesinin aracıymış ve bu yüzden bağlanmış gibi gösterilmeye çalışılan hiçbir araç Yalova Belediyesine ait değildir, Yalova Belediyesinin borcuna istinaden bağlanmamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:51 Kaynak: AA

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