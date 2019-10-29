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Yalova'da "Cumhuriyet Yürüyüşü"

1 saat önce

Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, kutlamalar kapsamında verilen konseri izledi.

Ardından Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ve eski CHP Milletvekili Muharrem İnce ile vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

Ev ve iş yerlerinin Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldığı caddelerden geçen kalabalık, yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından meydanda sinevizyon gösterisini izledi. Program, havai fişek gösterisiyle son buldu.

Yalova'da Cumhuriyet Yürüyüşü

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet Meydanı, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:34 Kaynak: AA
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