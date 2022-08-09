Yalova'da köye dadanan tilki yakalanarak doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika
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Yalova'da köye dadanan tilki yakalanarak doğal ortamına bırakıldı

09.08.2022 10:58
Yalova'da köye dadanan tilki yakalanarak doğal ortamına bırakıldı

Yalova'da dadandığı köy halkının bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yalova'da dadandığı köy halkının bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Merkeze bağlı Elmalık köyünde yaşayan vatandaşlar, bir tilkinin kümes ve evlerine zarar verdiği gerekçesiyle DKMP Şube Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Bölgede inceleme yaptıktan sonra kapan kuran ekipler, yakaladıkları tilkiyi geldiği belirlenen bölgeye götürerek doğal ortamına bıraktı.

DKMP İl Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesabından tilkinin bırakılma görüntülerini paylaştı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da köye dadanan tilki yakalanarak doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da köye dadanan tilki yakalanarak doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika
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