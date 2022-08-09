Yalova'da köye dadanan tilki yakalanarak doğal ortamına bırakıldı

Yalova 'da dadandığı köy halkının bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yalova, Güncel, Son Dakika

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