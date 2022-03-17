Yalova'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı - Son Dakika

Yalova'da damperi açık kalan kamyonun çarptığı yaya üst geçidi kullanılamaz hale geldi.
Yalova-İzmit kara yolunda seyir halindeki H.G yönetimindeki 77 ABR 419 plakalı kamyon, damperi açık şekilde yaya üst geçidine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun damper kısmıyla bağlantısının kopması sonucu kamyonun ön bölümü bu sırada yanında ilerleyen E.H'nin kullandığı 34 BUZ 152 plakalı banka nakil aracına da çarptı.
Kazada üst geçit kullanılamaz hale geldi.
Polis ve Karayolları ekiplerinin çevre güvenliği aldığı kaza sonrası kara yolunda araç kuyruğu oluştu. Kamyonun damper kısmı vinç vasıtasıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA
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