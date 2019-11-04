Yalova'da dans eğitmeni kadın evinde ölü bulundu

Yalova'da spor merkezinde dans eğitmeni olarak çalışan kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Gülcan Işık'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve giden polis ekipleri, Işık'ı hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Işık'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Işık'ın kentteki bir spor merkezinde dans eğitmeni olarak çalıştığı öğrenildi.