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Yalova'da dehşete düşüren olay: Öz evladını mamasına karınca ilacı atıp zehirledi - Son Dakika

Yalova'da dehşete düşüren olay: Öz evladını mamasına karınca ilacı atıp zehirledi

24.11.2021 12:02
Yalova'da dehşete düşüren olay: Öz evladını mamasına karınca ilacı atıp zehirledi

Yalova'da 13 günlük öz kızını zehirlediği iddia edilen baba annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklandı.

Yalova'da 13 günlük öz kızını zehirlediği iddia edilen baba annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklandı. Cani babanın zehirlediği kızı ile ilgili sosyal medyada paylaştığı mesajları, okuyanları dehşete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, akıllara durgunluk veren olay 9 Kasım 2021 tarihinde Yalova'da yaşandı. Türkan O. (36), eşi S.O. (41) ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Üçüncü çocukları dünyaya geldikten sonra kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan eşi S.O. hakkında mahkeme kararı ile koruma kararı da aldıran Türkan O., eşinin 13 günlük çocuğu E.E.O.'nun mamasına zehir koyduğunu iddia etti. Eşinin kendi evladını mamanın içine koyduğu zehir ile öldürmek istediğini ileri süren Türkan O., "Çocuğumuz doğduğu günden bu yana eşimin morali çok bozuktu. Sosyal medya hesaplarından da bu durumu dile getirmiş, adeta isyan etmişti. Şüpheli davranışları vardı. Bir gün kızımız mamasını yemek istemedi. Ben de şüphelendim büyük kızım mamayı satın aldığımız eczaneye götürdü. Eczacı mamayı incelerken bunun içine bir şey karıştırıldığını söyledi. Kızım da ağlayarak beni arayıp durumu anlattı. Sonrasında hemen emniyete haber verdik. Ambulansla çocuğum hastaneye kaldırıldı ve bir gece yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Ertesi gün çocuğumu bana teslim ettiler. Çok şükür durumu şu an iyi" diye konuştu.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Eşinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirten anne yaşadığı dehşete düşüren olayı şu şekilde anlattı:

"Bizi emniyete götürüp sorguya aldılar. İfadesinde eşim suçunu kabul etti. Sarhoş olduğundan dolayı yaptığını itiraf etti. En ağır cezayı almasını istiyorum. Benim ve çocuklarımın yaşadığı şiddetten bunaldım bıktım artık. Daha önceden de çocuklarıma şiddet uyguladı."

BABANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Eşinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konulduğunu bir süre sonra da eşinin yaptığı paylaşımları görüp şoke olduğunu anlatan anne Türkan O., o paylaşımları da Cumhuriyet Savcılığına ilettiğini aktardı.

Türkan O. eşinin whatsapp durumunda "Tam rahat edelim derken çocuk ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma. Aldık başa belayı", "40'tan sonra bulduk belayı" gibi mesajlar paylaştığını, bunların da örneklerini alarak savcılığa ilettiğini söyledi

Minik bebek E.E.O.'nun dayısı Bayram A. (33) ise,"Olayın başından sonuna kadar ablamın yanındaydım. Gördüklerim duyduklarım inanması çok zor. İnsanın yapacağı bir şey değil. 2 karış bebekten ne istenir? Nasıl bir caniliktir? En ağır cezayı almalı" diye konuştu.

KARINCA İLACI ATIP EVDEN AYRILMIŞ

Öte yandan, tutuklanan baba S.O.'nun ifadesinde 2 çocuktan sonra 3. çocuğa bakmaya maddi güçlerinin olmadığını, bu sebeple çocuğu aldırmak istediklerini ancak maddi imkansızlık sebebiyle aldıramadıklarını, bu sebeple bunalıma girdiğini, olay günü aşırı alkollü olduğunu karınca ilacı alıp bir kaşık yeni doğan kızının mamasına koyduğunu ve evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. 13 günlük E.E.O.'nun mamasına konulan maddenin karınca ilacı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

(Mehmet Buldu - İlkay Altay-İHA)

Yalova'da dehşete düşüren olay: Öz evladını mamasına karınca ilacı atıp zehirledi
Yalova'da dehşete düşüren olay: Öz evladını mamasına karınca ilacı atıp zehirledi
Yalova'da dehşete düşüren olay: Öz evladını mamasına karınca ilacı atıp zehirledi
Yalova'da dehşete düşüren olay: Öz evladını mamasına karınca ilacı atıp zehirledi
Yalova'da dehşete düşüren olay: Öz evladını mamasına karınca ilacı atıp zehirledi
Yalova'da dehşete düşüren olay: Öz evladını mamasına karınca ilacı atıp zehirledi

Yalova, İsyan, Kasım, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalova'da dehşete düşüren olay: Öz evladını mamasına karınca ilacı atıp zehirledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da dehşete düşüren olay: Öz evladını mamasına karınca ilacı atıp zehirledi - Son Dakika
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