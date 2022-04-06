Yalova'da demir parmaklığa sıkışan kirpi kurtarıldı - Son Dakika

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde demir parmaklığa sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile çıkarıldı.
Sahil Mahallesi 5 Evler Sokak'taki bir apartmanın bahçesindeki demir parmaklığın arasına kirpinin sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, parmaklığın iki çubuğunun arasını bir makine yardımıyla açarak kirpiyi kurtardı.
Kirpi, kontrollerin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA
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