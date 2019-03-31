Son Dakika Haberleri: Yalova'da Deniz Suyu 20 Metre Çekildi

Yalova'da Deniz Suyu 20 Metre Çekildi

1 saat önce

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde deniz 20 metre çekildi.

Yalova'da Deniz Suyu 20 Metre Çekildi, System.String[]
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde deniz 20 metre çekildi. Denizi görenleri deprem olacak endişesi kapladı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ilginç bir doğa olayı yaşandı. İlçede deniz sahilden 20 metre çekildi. Vatandaşlar ise denizin bu kadar çekildiğini gördüklerinde gözlerine inanamadılar. Denizin çekilmesi ile birlikte tekneler karaya oturdu. Deniz dibindeki kayalar ortaya çıktı. Hatta iskeledeki bir tekne ise adeta havada asılı kaldı. Bu görüntü ilçede kulaktan kulağa deprem habercisi olduğu söylentisinin de yayılmasına neden oldu. Vatandaşlar deniz kenarına gelerek suları çekilmiş sahili izlediler. Yıllardan beri ilçede bu denli büyük bir deniz çekilmesi yaşanmadığını vurgulayan vatandaşlar korktuklarını dile getirmekten de geri durmadılar. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

Çiftlikköy, Yalova, Güncel
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