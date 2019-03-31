Yalova'da Deniz Suyu 20 Metre Çekildi

- Yalova'da deniz suyu 20 metre çekildiYALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde deniz 20 metre çekildi.

- Yalova'da deniz suyu 20 metre çekildi



YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde deniz 20 metre çekildi. Durum vatandaşlarda deprem korkusu oluşturdu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde deniz sahilden 20 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile birlikte tekneler karaya oturdu. Deniz dibindeki kayalar ortaya çıktı. Bu görüntü ilçede kulaktan kulağa deprem habercisi olduğu söylentisinin de yayılmasına neden oldu. Yıllardan beri ilçede bu denli büyük bir deniz çekilmesi yaşanmadığını vurgulayan vatandaşlar korktuklarını dile getirdi.

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