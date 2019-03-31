Son Dakika Haberleri: Yalova'da Deniz Suyu 20 Metre Çekildi

Yalova'da Deniz Suyu 20 Metre Çekildi

31 dakika önce

- Yalova'da deniz suyu 20 metre çekildiYALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde deniz 20 metre çekildi.

Yalova'da Deniz Suyu 20 Metre Çekildi, System.String[]
- Yalova'da deniz suyu 20 metre çekildi

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde deniz 20 metre çekildi. Durum vatandaşlarda deprem korkusu oluşturdu.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde deniz sahilden 20 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile birlikte tekneler karaya oturdu. Deniz dibindeki kayalar ortaya çıktı. Bu görüntü ilçede kulaktan kulağa deprem habercisi olduğu söylentisinin de yayılmasına neden oldu. Yıllardan beri ilçede bu denli büyük bir deniz çekilmesi yaşanmadığını vurgulayan vatandaşlar korktuklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:40 Kaynak: İHA

Yerel
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