Yalova'da denize düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da denize düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Yalova'da denize düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

6 saat önce

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, şarampolden denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Yalova'da denize düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, şarampolden denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

M.E. (37) yönetimindeki 34 UU 2640 plakalı otomobil, Esenköy beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole devrildi.

Sahile düşen ve bir kısmı suya gömülen aracı gören balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Engebeli ve eğimli arazide otomobile ulaşan ekipler, yaralıyı ana yola çıkardı.

Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan M.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Esenköy, Armutlu, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:24 Kaynak: AA
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