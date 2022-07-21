Yalova'da denizi kirlettiği belirlenen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza - Son Dakika
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Yalova'da denizi kirlettiği belirlenen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza

21.07.2022 20:01
Yalova'da denizi kirlettiği belirlenen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza

Yalova'da tersaneler bölgesinde denizi kirlettiği tespit edilen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza uygulandı.

Yalova'da tersaneler bölgesinde denizi kirlettiği tespit edilen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklaya göre, İzmit Körfezi'nin kontrol ve denetlenmesi amacıyla belediyenin çevre uçağının kontrol uçuşu sırasında, Yalova tersaneler bölgesinde, denizde petrol türevi kirlilik olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, kirliliğe neden olan yüzer kreyne yönelik gerekli işlemler başlatılarak 1 milyon 333 bin ceza kesildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da denizi kirlettiği belirlenen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yalova'da denizi kirlettiği belirlenen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza - Son Dakika
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