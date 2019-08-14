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Yalova'da depo yangını

28 dakika önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir depoda çıkan yangın park halindeki minibüse sıçradı.

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Yalova'nın Altınova ilçesinde bir depoda çıkan yangın park halindeki minibüse sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında depo ve araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Havuzdere Köyü'nde M.A isimli şahsa ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece 02.00 sularında başlayan yangın kısa sürede depoyu sardı. Vatandaşların fark ederek haber vermesi sonrasında olay yerine gelen Altınova itfaiyesi alevlere müdahale etti. Depoda boya ve plastik malzemelerin bulunması nedeniyle hızla yayılan yangın deponun yan tarafında bulunan park halindeki minibüse de sıçradı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrasında güçlükle söndürülebilen yangında depo ve araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - YALOVA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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