Yalova'da dereye düşen şahıs son anda kurtarıldı - Son Dakika

Yalova'da dereye düşen şahıs son anda kurtarıldı

YALOVA - Yalova'da bisikletiyle gezerken dereye düşen şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Dere ağzı mevkiinde bisikleti ile dolaşan E.Ü dengesini kaybetmesi üzerine dereye düştü. Bir süre derede hayatta kalmaya çalışan E.Ü bağırarak yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, orada bulunan bir kayığı alarak E.Ü'yü boğulmaktan son anda kurtardı.

Dereye düşen şahsı kurtaran gençler, "Sesin olduğu yere gittik. Sahilde bulunan bir kayığı alarak E.Ü 'yü boğulmaktan kurtardık. Bu arada 112 ekiplerine de haber verdik" ifadelerini kullandı.

İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri E.Ü'yü Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.