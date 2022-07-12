Alınan bilgiye göre, Yalova- Çınarcık karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 AEJ 552 plakalı Tofaş Kartal model otomobil yoldan çıkarak beton elektrik trafosuna çapıp alev aldı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Araçta çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar 112 acil servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Çınarcık, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova'da direğe çarpan otomobil alevlere teslim oldu: 2 yaralı - Son Dakika

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