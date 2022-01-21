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Yalova'da doktora saldıran hasta adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Yalova'da doktora saldıran hasta adliyeye sevk edildi

21.01.2022 18:37

Yalova'da doktora saldıran hasta adliyeye sevk edildi Yalova'da randevusu olmadığı halde doktora saldırdıktan sonra gözaltına alınan hasta Ercan K, adliyeye sevk edildi.

Yalova'da doktora saldıran hasta adliyeye sevk edildi

YALOVA - Yalova'da randevusu olmadığı halde doktora saldırdıktan sonra gözaltına alınan hasta Ercan K, adliyeye sevk edildi.

Çiftlikköy ilçesinde bulunan Yalova Devlet Hastanesi ek binasında, Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu odasına randevusuz giren hasta Ercan K.'nın saldırısına uğramıştı. Çiftlikköy Şehit Abdülhamit Kaya Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliye sevk edildi. Zanlı gazetecilerin "doktora neden saldırdınız, pişman mısınız?" sorularını cevapsız bıraktı.

Yalova'da doktora saldıran hasta adliyeye sevk edildi
Yalova'da doktora saldıran hasta adliyeye sevk edildi
Yalova'da doktora saldıran hasta adliyeye sevk edildi

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Çiftlikköy, Doktora, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da doktora saldıran hasta adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da doktora saldıran hasta adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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