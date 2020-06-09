Yalova'da dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

Yalova'da dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı

Yalova'da dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltıYalova, İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hayali devre mülk kaplıcaları, birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı Yalova, İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hayali devre mülk kaplıcaları, birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, iddiaya göre Armutlu ve Esenköy'deki 3 firma aracılığıyla, hayali devre mülk kaplıcaları, birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Yalova ile İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu

Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz