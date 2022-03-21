Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı - Son Dakika
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Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı

21.03.2022 15:31
Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı

Yalova'da bir grup down sendromlu çocuk, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla trafik polisleriyle denetime katıldı.

Yalova'da bir grup down sendromlu çocuk, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla trafik polisleriyle denetime katıldı.

Yalova Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Polis ekipleriyle denetime katılan çocuklar, 21 Mart'ın Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olduğunu hatırlayan sürücüleri çiçekle ödüllendirdi. Çocuklar, bunu hatırlayamayanlara ise sembolik olarak ceza yazdı.

Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı
Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı
Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı
Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı

YORUMLAR
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Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi Vali Epcim, down sendromlu öğrencilerle bir araya geldi ETÜ'de 21 Mart Down Sendromu farkındalık etkinliği ETÜ'de 21 Mart Down Sendromu farkındalık etkinliği

Down Sendromu, 21 Mart, Yalova, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da down sendromlu çocuklar trafik denetimi yaptı - Son Dakika


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