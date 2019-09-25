Son Dakika Haberleri: Yalova'da "dumansız araçlar" uygulaması
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Yalova'da "dumansız araçlar" uygulaması

1 saat önce

Yalova'da sürücülerin trafikte seyrederken sigara yasağına riayet edip etmemesine ilişkin denetim yapıldı.

Yalova'da

Yalova'da sürücülerin trafikte seyrederken sigara yasağına riayet edip etmemesine ilişkin denetim yapıldı.

Cengiz Koçal Caddesi'nde trafik polislerinin katılımıyla yapılan "dumansız araçlar" uygulamasında, sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.

İçinde sigara içildiğini tespit ettikleri araçları durdurarak cezai işlem uygulayan ekipler, sürücü ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

İlgili yasaya göre, araçta sigara içmenin cezasının 153 lira olduğu öğrenildi.

Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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