Yalova'da Dünya Gümrük Günü Kutlandı

Yalova
'da, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü
törenle kutlandı.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı
'ndaki etkinlik, Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yalova Gümrük Müdürü Murat Aydeniz, törende yaptığı konuşmada, Gümrük İşbirliği Konseyinin ilk toplantısının gerçekleştirildiği 26 Ocak 1953'ten itibaren bugünün Dünya Gümrük Günü olarak kutlandığını söyledi.
Yalova Gümrük Müdürlüğünün, 1994 yılında A sınıfı bir gümrük idaresi niteliğiyle her işlemi gerçekleştirmeye yetkili olarak kurulduğunu belirten Aydeniz, "22 Mayıs 2017 tarihinde Yalova Ro-Ro Terminali'ndeki yeni hizmet binasında faaliyet göstermeye başlayan idaremizce daha önce hizmet verilen alanlara ilave olarak Yalova ilinde İçişleri Bakanlığı
makamınca ihdas edilen 4 yeni geçici deniz hudut kapısında da gümrük ve muhafaza hizmetleri verilmeye başlanacaktır." dedi.
İdarelerinin 77 personelle hizmet verdiğini kaydeden Aydeniz, şunları kaydetti:
"2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 38 oranında artış gösteren dış ticarette 1 milyon 723 milyar 423 bin dolar işlem sürecinde aktif olarak yer alarak 510 milyon lira tutarında vergi tahakkuk ve tahsili gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, 995 bin liralık tasfiyelik eşya ile ilgili işle yapılarak 900 bin liralık bir satış geliri hazineye irat kaydedilmiş ve bunun yanında 770 bin liralık vergi ve usulsüzlük cezası tahakkuk ettirilmiştir. İlimizde bir önceki yıla göre ihracat rakamları yüzde 4, ithalat rakamları ise yüzde 72 artmış olup, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61 olarak gerçekleşmiştir."
Aydeniz kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçen yıl Yalova Ro-Ro Terminali'nden Türkiye
'ye giriş-çıkış yapan 95 bin taşıt ve konteyner ile ilgili gümrük işlemlerinin yapıldığını aktardı.
Bu taşıtlardan 6 bin 464'ünün ihbar ve risk analizi kapsamında araç ve konteyner tarama sisteminde tarandığını, 13'ünde kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını dile getiren Aydeniz, "Mücadele kapsamında Yalova'da bakanlığımız birimlerince yapılan operasyonlarda 44 kilo 938 gram eroin, 169 adet kullanılmış oto yedek parçası ele geçirilmiş olup, Yalova Ro-Ro Limanı sahasından yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen tırlarda 22 olayda toplam 48 düzensiz göçmen yakalanmış, 24 şüpheli Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş ve bir şüpheli tutuklanmıştır. 11 tır dorsesine ise el konulmuştur." diye konuştu.
Törene gümrük yetkilileri de katıldı.