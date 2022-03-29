Yalova'da "dur" ihtarına uymayan sürücü uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Yalova'da "dur" ihtarına uymayan sürücü uyuşturucuyla yakalandı

29.03.2022 11:01
Yalova'da "dur" ihtarına uymayan sürücü uyuşturucuyla yakalandı

Yalova'da "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yaya olarak kaçarken yakalandı, park alanına attığı uyuşturucu ele geçirildi.

Yalova'da "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yaya olarak kaçarken yakalandı, park alanına attığı uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile Narkotim ekipleri tarafından il genelinde çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda ekiplerce uygulama noktasında S.G. idaresindeki otomobile "dur" ihtarında bulunuldu.

Sürücü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Ters şeritten kaçmaya devam eden otomobil, bir süre sonra takipten kurtuldu.

Kaçmasına engellemek için barikat kuruldu

Yaklaşık 2 saat sonra aracın İstanbul istikametindeki bir tesiste olduğunu belirleyen ekipler, kaçma ihtimali üzerine uzun tonajlı araç yardımıyla barikat kurdu.

Durumu fark edip otomobili bırakarak yaya olarak kaçmaya başlayan S.G, ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Çevredeki yeşil park alanında el aydınlatmasıyla arama yapan ekipler, şüpheli tarafından bırakıldığı tespit edilen 2 poşet içerisinde bin 250 sentetik ecza grubu tablet hap ve bin 50 gram metamfetamin ele geçirdi.

Zanlı S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yalova'da dur ihtarına uymayan sürücü uyuşturucuyla yakalandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Otomobil, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da "dur" ihtarına uymayan sürücü uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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