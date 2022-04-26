Yalova'da durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandı

26.04.2022 16:54
Yalova'da durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandı

Yalova'da durdurulan bir araçta, yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Yalova'da durdurulan bir araçta, yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Osmangazi Köprüsü Hersek Gişeleri'nde uygulama yapan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yönünden gelen Y.U. yönetimindeki minibüsü şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, minibüste Afganistan uyruklu 12'si çocuk 21 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

Kişi başı 8 bin-9 bin avro karşılığında Avrupa'ya gitmek üzere organizatörlerle anlaştıkları öğrenilen yabancı uyruklular hakkında Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce işlem başlatıldı.

Kaçışı organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Y.U. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan evli çift tutuklandı Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan evli çift tutuklandı Yalova'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu Yalova'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi Köprüsü, Göçmen, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da durdurulan minibüste 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement