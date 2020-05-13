Yalova'da durdurulan otomobilde esrar ele geçirildi - Son Dakika

Yalova'da şüphe üzerine arama yapılan otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmit-Yalova kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durduran polis ekipleri, şüphe üzerine araçta arama yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik dedektör köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda aracın gizli bölmelerine saklanmış 2 kilo 144 gram esrar bulundu.

Araçtaki B.T (39), M.K.T. (26) ve Y.Y'yi (41) gözaltına alan polis, bu kişilerin evlerinde ise 2,05 gram esrar ile bu uyuşturucuyu öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.