Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

16.05.2022 14:23
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve Analiz Büro Amirliği ve Narkotim ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri ildeki torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına ulaştırılarak uyuşturucu madde satışının yapılacağı bilgisinin edinilmesi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Altınova ilçesi otobanında bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ikazına uymayarak kaçan aracı takip eden ekipler, takip sırasında araç içerisinden şüpheli bir poşetin atıldığı gördü. Uzun takip sonrası şüphelilerin aracı terk ederek kaçtıklarını tespit eden ekipler, çevrede gerçekleştirilen araştırmada B.B, T.B. ve Y.E.S'yi saklandıkları yerde gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte ormanlık alanda el aydınlatma cihazları ile arama yapan ekipler, iki ayrı poşet içerisinde 167 gram metamfetamin ele geçirdi. Ekipler, ayrıca araçtaki kol çantası içerisinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 310 lira ve 150 Avroya da el koydu.

Yine sokak satıcılarına yönelik düzenlenen ikinci operasyonda ise durdurulan şüpheli otomobildeki Y.Ö, Ö.G. ve B.D'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin kullandıkları araç, üzerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 420 gram metamfetamin, 1,19 gram sentetik kannabinoid, 61 gram esrar, 5 adet sentetik ecza grubu tablet hap, 3 tabanca, bir tüfek, 3 adet hassas terazi, iki bin 600 lira sahte para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen B.B, Y.Ö, Ö.G. ve B.D. tutuklanırken, T.B. ve Y.E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı Son dakika haberi! Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı Son Dakika | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı Son Dakika | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:18 İkinci evlilikleri ilki kadar şatafatlı olmadı: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti sessiz sedasız evlendi
14:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas elini kürsüye vura vura söyledi: Defalarca kez söyledim aday olmayacağım!
14:09 Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
14:06 Birlikte olmak için karısını ve kardeşini vuran adamın silahlı saldırı yaptığı anın görüntülerine ulaşıldı
14:05 Sosyal medya fenomeni köprüde göğsünü açtı! Hakkında "toplumsal ahlaka aykırı davranmak" suçundan işlem başlatıldı
13:59 Paris Saint-Germain'in Müslüman yıldızı gökkuşağı bayraklı formayı giymeyi reddetti
13:55 Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı! Pantolonunu ise çanta olarak kullandı
13:43 Ümit Özdağ, Ankara Gar katliamından Soylu'yu sorumlu tuttu ve Davutoğlu'nun bunu bildiğini söyledi: "Orada 100'den fazla nasıl insanımız öldü?"
13:29 Suriye'de "Türkiye'dekiler geri gelmesin" protestosu: Dönmelerini istemiyorlar
13:21 Türkiye şimdiye kadar İsveç ve Finlandiya'dan 33 terör örgütü mensubunu resmen istedi: Hiçbirini göndermediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 14:27:03. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement