Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve Analiz Büro Amirliği ve Narkotim ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri ildeki torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına ulaştırılarak uyuşturucu madde satışının yapılacağı bilgisinin edinilmesi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Altınova ilçesi otobanında bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ikazına uymayarak kaçan aracı takip eden ekipler, takip sırasında araç içerisinden şüpheli bir poşetin atıldığı gördü. Uzun takip sonrası şüphelilerin aracı terk ederek kaçtıklarını tespit eden ekipler, çevrede gerçekleştirilen araştırmada B.B, T.B. ve Y.E.S'yi saklandıkları yerde gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte ormanlık alanda el aydınlatma cihazları ile arama yapan ekipler, iki ayrı poşet içerisinde 167 gram metamfetamin ele geçirdi. Ekipler, ayrıca araçtaki kol çantası içerisinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 310 lira ve 150 Avroya da el koydu.

Yine sokak satıcılarına yönelik düzenlenen ikinci operasyonda ise durdurulan şüpheli otomobildeki Y.Ö, Ö.G. ve B.D'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin kullandıkları araç, üzerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 420 gram metamfetamin, 1,19 gram sentetik kannabinoid, 61 gram esrar, 5 adet sentetik ecza grubu tablet hap, 3 tabanca, bir tüfek, 3 adet hassas terazi, iki bin 600 lira sahte para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen B.B, Y.Ö, Ö.G. ve B.D. tutuklanırken, T.B. ve Y.E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.