Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
05.04.2021 13:39
Yalova'da 1 kilo 902 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Yalova'da 1 kilo 902 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında Osmangazi Köprüsü üzerinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Aracın bagajına gizlenmiş 4 poşet içinde 1 kilo 902 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçiren polis, otomobildeki Ş.K. ve İ.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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