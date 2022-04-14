Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

14.04.2022 12:23

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen S.D'yi (25) uzun süreli teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekiplerin yaptığı operasyonda gözaltına alınan S.D'nin üzerinden 1,38 gram metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Ayrıca aynı olayla ilgili S.D. ve başka bir şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda da 151 bin adet boş makaron, 2 bin 257 adet dolu makaron, 8 kilogram kıyılmış tütün, 15 adet tütün basma aparatı, 6 gram kubar esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu içme aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri belirtildi.

Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı Uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Bakanlıktan bayram düzenlemesi: Tren seferleri artırıldı, biletler yarın satışta
13:33 Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Trabzonspor'dan erken şampiyonluk ilanı gelebilir
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:55 Günlerdir Rus işgaline direnen Mariupol düştü: Binlerce Ukraynalı asker Rusya'ya teslim oldu
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:46 Pamukkale'de çıkmaz sokağa dadanan sapık, çocukları taciz ederken görüntülendi! Mahalle infial halinde
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 13:48:53. #1.12#
SON DAKİKA: Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement