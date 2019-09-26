Son Dakika Haberleri: Yalova'da eğitime ara verildi
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Yalova'da eğitime ara verildi

1 saat önce

Yalova'da tüm okullarda Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime ara verildi.

Yalova'da eğitime ara verildi, System.String[]

Yalova'da tüm okullarda Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Yalova'da da hissedildiğini belirterek, Valiliğin kararıyla il genelinde eğitim öğretime öğleden sonra ara verildiğini söyledi.

Valilikten yapılan açıklamada depremin, kentte herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı duyuruldu.

Marmara Denizi, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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