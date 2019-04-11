Son Dakika Haberleri: Yalova'da Ekmeğin Gramajı Düşürülüyor

Yalova'da Ekmeğin Gramajı Düşürülüyor

1 saat önce

Yalova'da 1.25 TL'ye satılan 250 gram ekmeğin gramajı düşürülüyor.

Yalova'da Ekmeğin Gramajı Düşürülüyor, System.String[]
Yalova'da 1.25 TL'ye satılan 250 gram ekmeğin gramajı düşürülüyor.

Artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar ekmek fiyatının artması talebinde bulundu. Ancak bu konuda bir görüş birliğine varılamaması üzerine, halen 1.25 TL olan ekmek fiyatının aynı kalması, 250 gram olan ekmek ağırlığının 200 grama düşürülmesi kararlaştırıldı. Karar Yalova Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve YTSO vasıtasıyla Yalova Valiliğine sunuldu. Ekmek fiyatı ve gramajı ile ilgili son kararı Yalova Valisi Muammer Erol verecek. Talep onaylanırsa Yalova'da ekmeğe gizli zam gelmiş olacak. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:50 Kaynak: İHA
Yalova, Güncel
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