Yalova'da El Freni Tutmayan Minibüs Kafeye Girdi
11 saat önce
Yalova'da el freni tutmayan minibüs kafeye girdiYALOVA'da sürücüsünün park halinde bırakıp indiği minibüs, el freninin boşalması nedeniyle eğimli sokakta bir kamyonete çarptı, arından da bir kafenin camın içeri girerek durdu.
Yalova
'da el freni tutmayan minibüs kafeye girdi
YALOVA'da sürücüsünün park halinde bırakıp indiği minibüs, el freninin boşalması nedeniyle eğimli sokakta bir kamyonete çarptı, arından da bir kafenin camın içeri girerek durdu.
Olay akşam saatlerinde Yalova Merkez
'de Fevzi Çakmak Mahallesi
Fırın Sokak'ta, meydana geldi. Dinçer Yavuz (33), 77 DS 802 plakalı minibüsünü eğimli yolda park ederek aracından indi. Bir süre sonra hareket eden araç geri yönde ilerleyerek önce 77 MA 057 plaklı park halindeki kamyonete çarptı. Sürücüsüz minibüs sonrasında ise sokaktaki bir kafenin camındar iceri girerek durdu.Dinçer Yavuz, olay sonrasında bölgeye gelen polis ekiplerine el frenini çekerek araçtan indiğini, vitesin boşta olduğunu söyledi.
Kafe işletmecisi ve sürücü birbirinden şikayetçi olmadıklarını polise bildirdi. Kaza sonrası minibüs, çekiciyle girdiği kafenin içinden çıkartıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:17 Kaynak: DHA
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