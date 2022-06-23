Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesindeki bir tersanede çalışan 26 yaşındaki Recep Özdemir , elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtulamayan Özdemir, yaşamını yitirdi. Vefat eden tersane işçisinin cenazesinin memleketi Muş 'ta toprağa verileceği öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Yalova'da elektrik akımına kapılan tersane işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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