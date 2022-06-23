Son dakika haberleri! Yalova'da elektrik akımına kapılan tersane işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yalova'da elektrik akımına kapılan tersane işçisi hayatını kaybetti

23.06.2022 20:35
Son dakika haberleri! Yalova'da elektrik akımına kapılan tersane işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesindeki bir tersanede çalışan 26 yaşındaki Recep Özdemir, elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtulamayan Özdemir, yaşamını yitirdi. Vefat eden tersane işçisinin cenazesinin memleketi Muş'ta toprağa verileceği öğrenildi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yalova'da elektrik akımına kapılan tersane işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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