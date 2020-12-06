Tersane işçisi elektrik akımına kapılarak öldü - Son Dakika

Tersane işçisi elektrik akımına kapılarak öldü
06.12.2020 15:51
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.
Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir tersanede çalışan Mehmet Tuza (24), kaynak çalışması sırasında elektrik akımına kapıldı.
Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine tersaneye gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Tuza, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuza kurtarılamadı.
Jandarma, olayla ilgili geniş soruşturma başlattı. - YALOVA
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